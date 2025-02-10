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10 февраля, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": таможня РФ выявила контрабанду на 4 млрд руб в 2024 году

"Московский патруль": таможня РФ выявила контрабанду на 4 млрд руб в 2024 году

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Сотрудники российской таможни в 2024 году предотвратили контрабанду драгоценных металлов и ювелирных изделий более чем на 4 миллиарда рублей.

По закону, если стоимость ювелирных украшений превышает 10 тысяч евро (примерно один миллион рублей), драгоценности нужно декларировать и заплатить налог. Однако торговцы, которые после введения санкций стали чаще привозить в Россию украшения всемирно известных брендов из Дубая, Стамбула и других городов на продажу, пытаются сэкономить.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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происшествиявидеоАлександр Астахов
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