"Московский патруль": у пассажирки на таможне в Домодедово нашли радиоактивный песок

В аэропорту Домодедово таможенники нашли в чемодане вернувшейся из Индии россиянки пластиковую бутылочку с крошкой застывшей вулканической лавы. Туристка привезла песок в качестве сувенира с пляжа острова индийского штата Керала, где природный уровень радиации сам по себе сильно повышен из-за особенностей почвы. В ближайшее время "сувенир" уничтожат.

Подробнее – в программе "Московский патруль".