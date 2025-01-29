29 января, 21:45Происшествия
"Московский патруль": у пассажирки на таможне в Домодедово нашли радиоактивный песок
В аэропорту Домодедово таможенники нашли в чемодане вернувшейся из Индии россиянки пластиковую бутылочку с крошкой застывшей вулканической лавы. Туристка привезла песок в качестве сувенира с пляжа острова индийского штата Керала, где природный уровень радиации сам по себе сильно повышен из-за особенностей почвы. В ближайшее время "сувенир" уничтожат.
Подробнее – в программе "Московский патруль".
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