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Новости

02 февраля, 09:45

Происшествия

Новости мира: в Калифорнии вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе

Новости мира: в Калифорнии вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе

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Пожар произошел в реконструированном здании на Щелковском шоссе

На нефтеперерабатывающем заводе в Калифорнии произошел мощный пожар. Причиной стала утечка углеводородов, которая привела к взрыву. Работников эвакуировали, улицу полностью перекрыли. Травмы получили трое сотрудников предприятия. Пока неизвестно, сколько топлива осталось внутри и сколько времени потребуется на ликвидацию возгорания.

В Австралии затяжные проливные дожди вызвали наводнение. Северный Квинсленд оказался затоплен, движение транспорта парализовано, нарушено расписание паромов. Жителям рекомендуют эвакуироваться, но из-за разлива рек покинуть пострадавшие районы становится всё сложнее.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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