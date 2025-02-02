02 февраля, 09:45Происшествия
Новости мира: в Калифорнии вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе
На нефтеперерабатывающем заводе в Калифорнии произошел мощный пожар. Причиной стала утечка углеводородов, которая привела к взрыву. Работников эвакуировали, улицу полностью перекрыли. Травмы получили трое сотрудников предприятия. Пока неизвестно, сколько топлива осталось внутри и сколько времени потребуется на ликвидацию возгорания.
В Австралии затяжные проливные дожди вызвали наводнение. Северный Квинсленд оказался затоплен, движение транспорта парализовано, нарушено расписание паромов. Жителям рекомендуют эвакуироваться, но из-за разлива рек покинуть пострадавшие районы становится всё сложнее.
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