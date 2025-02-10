Роспотребнадзор приостановил работу частной клиники в Москве после случаев сепсиса

Частный медцентр на проспекте Андропова временно закрыли после того, как у пациенток, прошедших процедуру ЭКО, развился сепсис. Врачи в больницах борются за жизнь пострадавших. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Как рассказал супруг одной из пациенток, его жена почувствовала себя плохо сразу после процедуры. У нее резко ухудшилось самочувствие, и потребовалась срочная госпитализация. Врачи выявили серьезные осложнения, увеличенную печень, а позже женщину подключили к ИВЛ и ввели в медикаментозную кому.

Работу центра сейчас изучают сразу два ведомства – Роспотребнадзор и Росздравнадзор. Инспекторы анализируют медицинскую документацию, берут пробы препаратов и выясняют, с кем контактировали пострадавшие. Клиника останется закрытой до завершения эпидемиологического расследования.

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