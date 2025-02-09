Муж пострадавшей после ЭКО москвички рассказал о тяжелом состоянии супруги

Пациенток частной клиники "Я здорова" госпитализировали в Москве после процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Врачи выявили у пострадавших лихорадку и сепсис, в результате чего Следственный комитет возбудил уголовное дело. Что известно о происшествии – в нашем материале.

Серьезные последствия

О заражении пациенток московской частной клиники "Я здорова" вследствие процедуры ЭКО стало известно 9 февраля. По данным СМИ, в медучреждения экстренно доставили пять женщин с лихорадкой и сепсисом, однако их точное количество официально не сообщается.

В то же время факт госпитализации подтвердили "Известиям" в столичном Депздраве.



пострадавшие. – Прим. ред. ) перенесли специализированное малоинвазивное вмешательство. Все после этого почувствовали ухудшение и с признаками септических осложнений были госпитализированы в две городские больницы.

из сообщения Депздрава Москвы Все они () перенесли специализированное малоинвазивное вмешательство. Все после этого почувствовали ухудшение и с признаками септических осложнений были госпитализированы в две городские больницы.

В ведомстве добавили, что две пациентки частной клиники находятся в тяжелом состоянии. Все женщины получают полный комплекс медицинской помощи.

Роспотребнадзор Москвы, в свою очередь, приостановил работу частной клиники "Я здорова" до завершения эпидемиологического расследования и результатов лабораторных исследований. Специалисты ведомства выявляют очаг инфекции и определяют круг контактных лиц.

Кроме того, Росздравнадзор проверит качество оказания медпомощи госпитализированным женщинам, сообщается в телеграм-канале ведомства. Следственный комитет, в свою очередь, возбудил уголовное дело, однако конкретная статья в официальном комментарии ведомства не приводится.

"Не то съели"?

Препараты для анестезии проверят в клинике Москвы, где женщин госпитализировали после ЭКО

Муж одной из пострадавших Вадим Кем рассказал телеканалу Москва 24, что должен был забрать свою жену Анну домой после пункции яичников днем 7 февраля, однако она долгое время не выходила на связь. Через несколько часов женщина все же перезвонила и рассказала, что плохо перенесла анестезию.





Вадим Кем муж одной из пострадавших У нее были синие губы, желтоватый цвет лица. Была очень слабая.

С похожими симптомами столкнулась и соседка Анны по палате, однако у нее еще и началась сильная рвота. По словам Вадима, анестезиологи клиники "удивились" этому и предположили, что пациентки "не то съели".

"Мы доехали до дома, жена несколько часов лежала. Ей не стало лучше, и мы решили вызвать скорую. Это был вечер, часов 9. Приехали врачи, посмотрели. Они не понимали, что с ней, и сделали укол против аллергии. Потом все-таки одна из женщин сказала, что лучше забрать (в больницу. – Прим. ред.), потому что подозревают что-то более серьезное", – поделился супруг Анны.

Впоследствии Анна попала в реанимацию из-за снижения количества тромбоцитов и нарушения свертываемости крови, но спустя время у нее начали отказывать почки и печень. На данный момент пострадавшую ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

По версии супруга женщины, серьезные осложнения возникли из-за медикаментов, которые применяли в частной клинике. Реакция не похожа на аллергию, так как ранее Анна уже проходила такую же процедуру без всяких проблем.

