Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 февраля, 16:26

Происшествия
Главная / Истории /

Муж пострадавшей после ЭКО москвички рассказал о тяжелом состоянии супруги

Лихорадка и сепсис: что известно о заражении москвичек после ЭКО в частной клинике

Пациенток частной клиники "Я здорова" госпитализировали в Москве после процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Врачи выявили у пострадавших лихорадку и сепсис, в результате чего Следственный комитет возбудил уголовное дело. Что известно о происшествии – в нашем материале.

Серьезные последствия

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

О заражении пациенток московской частной клиники "Я здорова" вследствие процедуры ЭКО стало известно 9 февраля. По данным СМИ, в медучреждения экстренно доставили пять женщин с лихорадкой и сепсисом, однако их точное количество официально не сообщается.

В то же время факт госпитализации подтвердили "Известиям" в столичном Депздраве.

Все они (пострадавшие. – Прим. ред.) перенесли специализированное малоинвазивное вмешательство. Все после этого почувствовали ухудшение и с признаками септических осложнений были госпитализированы в две городские больницы.
из сообщения Депздрава Москвы

В ведомстве добавили, что две пациентки частной клиники находятся в тяжелом состоянии. Все женщины получают полный комплекс медицинской помощи.

Роспотребнадзор Москвы, в свою очередь, приостановил работу частной клиники "Я здорова" до завершения эпидемиологического расследования и результатов лабораторных исследований. Специалисты ведомства выявляют очаг инфекции и определяют круг контактных лиц.

Кроме того, Росздравнадзор проверит качество оказания медпомощи госпитализированным женщинам, сообщается в телеграм-канале ведомства. Следственный комитет, в свою очередь, возбудил уголовное дело, однако конкретная статья в официальном комментарии ведомства не приводится.

"Не то съели"?

Препараты для анестезии проверят в клинике Москвы, где женщин госпитализировали после ЭКО

Муж одной из пострадавших Вадим Кем рассказал телеканалу Москва 24, что должен был забрать свою жену Анну домой после пункции яичников днем 7 февраля, однако она долгое время не выходила на связь. Через несколько часов женщина все же перезвонила и рассказала, что плохо перенесла анестезию.

У нее были синие губы, желтоватый цвет лица. Была очень слабая.
Вадим Кем
муж одной из пострадавших

С похожими симптомами столкнулась и соседка Анны по палате, однако у нее еще и началась сильная рвота. По словам Вадима, анестезиологи клиники "удивились" этому и предположили, что пациентки "не то съели".

"Мы доехали до дома, жена несколько часов лежала. Ей не стало лучше, и мы решили вызвать скорую. Это был вечер, часов 9. Приехали врачи, посмотрели. Они не понимали, что с ней, и сделали укол против аллергии. Потом все-таки одна из женщин сказала, что лучше забрать (в больницу. – Прим. ред.), потому что подозревают что-то более серьезное", – поделился супруг Анны.

Впоследствии Анна попала в реанимацию из-за снижения количества тромбоцитов и нарушения свертываемости крови, но спустя время у нее начали отказывать почки и печень. На данный момент пострадавшую ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

По версии супруга женщины, серьезные осложнения возникли из-за медикаментов, которые применяли в частной клинике. Реакция не похожа на аллергию, так как ранее Анна уже проходила такую же процедуру без всяких проблем.

Читайте также


Лукинова Анна

происшествияистории

Главное

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика