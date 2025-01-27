Минздрав Дагестана сообщил о проверке по факту смерти многодетной матери после родов

Фото: dagestan.sledcom.ru

В центральной городской больнице Дербента проходит служебная проверка по факту гибели многодетной матери после родов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство здравоохранения республики Дагестан.

Ранее в местных телеграм-каналах появилась информация, что 32-летняя жительница села Новый Аул Магармкентского района была выписана из роддома в Дербенте после того, как родила мальчика путем кесарева сечения. На следующий день многодетную мать экстренно госпитализировали, вскоре она скончалась в больнице.

"Привлечены эксперты, вопрос на контроле руководства Минздрава Дагестана", – добавили в ведомстве.

Сейчас специалисты проводят доследственную проверку, в ходе которой будут выяснены причины и обстоятельства гибели многодетной матери, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

До этого глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад о расследовании смерти пациентки в частной клинике в Подольске. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших за собой смерть человека по неосторожности.