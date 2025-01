Женщина потеряла 16 пальцев после укуса клеща в ЮАР

Фото: depositphotos/sasel77

Жительница ЮАР Катрин Эбботт-Кутзее пострадала от гангрены, которая развилась у нее после укуса клеща. О своем восстановлении пострадавшая рассказала в беседе с изданием Need To Know.

Инцидент произошел в декабре 2013 года, когда Эбботт-Кутзее заметила след от укуса на руке. Сперва женщина предположила, что ее укусил комар, но через два дня она внезапно упала в обморок.

Ее доставили в больницу, и врачи определили, что жительницу ЮАР укусил энцефалитный клещ. Именно по этой причине органы Эбботт-Кутзее стали отказывать, начался некроз тканей. Через четыре месяца женщине ампутировали 16 пальцев на руках и ногах, а после выписали из медучреждения.

Несмотря на то что жительница ЮАР установила протезы, потеря частей тела негативно отразилась на ее психическом здоровье. Женщине даже пришлось расстаться с мужем. Однако через некоторое время она вновь вступила в отношения, встретив в 2022 году школьного друга, которого не видела около 45 лет.

Эбботт-Кутзее рассказала, что мужчина научил ее вновь смеяться, так как после ампутации она не могла даже улыбаться. По словам женщины, в 60-летнем возрасте она наконец смогла принять себя и приспособиться к жизни без пальцев.

Врач-дерматолог Дарья Дроздова ранее рассказала, что после укуса зараженного боррелиозом клеща на коже человека можно заметить покраснение, которое увеличивается и напоминает мишень. В первую очередь необходимо осмотреть место укуса, промыть его прохладной водой и приложить лед.

Защититься от клещей помогут специальные спреи. Врач-инфекционист и эксперт в вакцинации Екатерина Степанова также рекомендовала одеваться на прогулку так, чтобы кожа не была доступна паразитам.