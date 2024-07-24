Врач Дроздова: укус зараженного боррелиозом клеща напоминает мишень

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

После укуса зараженного боррелиозом клеща на коже человека можно заметить покраснение. Со временем оно увеличивается и начинает напоминать мишень, рассказала врач-дерматолог Дарья Дроздова в беседе с "Газетой.ру".

По словам врача, в первую очередь необходимо осмотреть место укуса, промыть его прохладной водой и приложить лед.

"Если отмечается зуд, то можно присоединить антигистаминные препараты внутрь, а также использовать уходовые средства от зуда. В случае если место укуса похоже на мишень, стоит незамедлительно обратиться к врачу", – добавила Дроздова.

Защититься от клещей помогут специальные спреи и закрытая одежда. Об этом ранее рассказала врач-инфекционист и эксперт в вакцинации Екатерина Степанова. Она рекомендовала одеваться на прогулку так, чтобы кожа не была доступна паразитам. При этом штаны должны быть заправлены в носки.

Врач также отметила, что против клещевого энцефалита нет лекарств и противовирусной терапии, но есть прививка. Ее можно делать даже в сезон клещей, так как в организме начнут вырабатываться антитела от вируса.