Московские врачи спасли девушку, на которой сгорело платье

Фото: телеграм-канал "Склиф"

Врачи Ожогового центра НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского смогли спасти девушку, на которой сгорело платье. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Трагедия произошла в момент, когда девушка готовила ужин. Изначально пламя охватило рукав платья, а затем распространилось на остальную часть ткани. Пострадавшую доставили в медицинский центр в тяжелом состоянии. У нее было повреждено 60% поверхности тела, 30% ожогов оказались глубокими.

К спасению жизни пациентки приступили врачи разных специальностей. С девушкой работали комбустиологи, реаниматологи, токсикологи, трансфузиологи, клинические фармакологи и реабилитологи. В итоге ей провели 10 операций, необходимых для восстановления кожного покрова. Во время этих хирургических вмешательств ей удалили некротизированные ткани и закрыли поврежденные участки кожными лоскутами.

В дальнейшем, чтобы ускорить заживление ран, врачи воспользовались специальными повязками из коллагена и дермальным матриксом. Их производят в отделении биотехнологий и трансфузиологии самого института.

Благодаря комплексному подходу, который смогли обеспечить пациентке сотрудники учреждения, женщина не просто выжила, но и сумела вернуться к полноценной жизни, возобновить работу и вновь заниматься привычными делами.

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