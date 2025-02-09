09 февраля, 17:30Общество
Склоны с искусственным снегом продолжают работать в Москве
Покататься на горных лыжах и сноубордах в Москве можно, несмотря на теплую и бесснежную зиму. Склоны, где лежит искусственный снег, продолжают работать.
Одно из самым популярных мест – это Воробьевы горы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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