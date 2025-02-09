Склоны с искусственным снегом продолжают работать в Москве

Покататься на горных лыжах и сноубордах в Москве можно, несмотря на теплую и бесснежную зиму. Склоны, где лежит искусственный снег, продолжают работать.

Одно из самым популярных мест – это Воробьевы горы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.