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31 января, 23:55

Экономика

В Москве обсудили новые меры регулирования рынка недвижимости

В Москве обсудили новые меры регулирования рынка недвижимости

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В Москве обсудили перспективы регулирования рынка недвижимости, целью которых станет повышение прозрачности и безопасности сделок. Ведущие игроки рынка и власти города активно взаимодействуют, чтобы предотвратить нарушения законодательства в сфере недвижимости.

Одним из первых шагов стало соглашение о информационном взаимодействии между правительством Москвы и ВТБ. Это соглашение направлено на выявление случаев нецелевого использования земельных участков и самовольного строительства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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