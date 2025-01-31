В Москве обсудили новые меры регулирования рынка недвижимости

В Москве обсудили перспективы регулирования рынка недвижимости, целью которых станет повышение прозрачности и безопасности сделок. Ведущие игроки рынка и власти города активно взаимодействуют, чтобы предотвратить нарушения законодательства в сфере недвижимости.

Одним из первых шагов стало соглашение о информационном взаимодействии между правительством Москвы и ВТБ. Это соглашение направлено на выявление случаев нецелевого использования земельных участков и самовольного строительства.

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