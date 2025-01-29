ФАС оценит стоимость майонеза, подсолнечного масла, маргарина и соли

Фото: 123RF/serezniy

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ направила запросы производителям майонеза, масла подсолнечного, маргарина и соли пищевой для анализа обоснованности цен на товары, следует из телеграм-канала организации.

Производители должны будут предоставить службе информацию об объемах производства и реализации продукции, а также данные о себестоимости, оптово-отпускных ценах и рентабельности продаж.

Если специалисты ФАС обнаружат нарушения, будут приняты меры антимонопольного реагирования.

Вместе с этим ведомство ожидает ответ на свой запрос, который был направлен в крупные торговые сети по поводу принятия мер, направленных на ограничение наценок на социально значимые продукты.

Служба отметила, что ретейлеры должны предоставить список товаров, на которые действуют ограничения, а также информацию об объемах реализации продукции. Кроме того, ФАС запросила данные о количестве регионов, в которых действуют добровольные обязательства, предельном размере наценок, сроках и способе информирования потребителей.