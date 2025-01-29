Материнский капитал и пособия вырастут в России с 1 февраля 2025

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Ряд значимых для россиян нововведений вступит в силу с февраля 2025 года. В частности, материнский капитал и соцвыплаты повысят на 9,5%, размер пенсий шахтеров и летчиков пересчитают, а миграционное законодательство – ужесточат.

Рост пособий и пенсий

С 1 февраля более 40 различных соцвыплат будут проиндексированы на уровень фактической инфляции, которая составляет 9,5%. К примеру, прибавка затронет материнский капитал, который вырастет до 690 тысяч рублей на первого ребенка и до 912 тысяч – на второго и последующих (при условии, если семья ранее не получала сертификаты на детей).

Мера распространится и на единовременные пособия при рождении ребенка, ежемесячные пособия по уходу за ним, а также ежемесячные выплаты ветеранам. Кроме того, впервые проиндексируют компенсации для ухода за детьми с особенностями здоровья и инвалидам детства первой группы: им начнут перечислять 10 950 рублей. Теперь эти выплаты будут увеличивать по фактической инфляции ежегодно.

Кроме того, с 1 февраля скорректируют надбавки к пенсиям членов экипажей гражданской авиации, а также работников угольной промышленности. Итоговый размер доплаты рассчитают в зависимости от среднемесячного заработка и стажа работы. Надбавки таким специалистам пересчитывают четыре раза в год (1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября) в связи с их вредными, опасными, напряженными и тяжелыми условиями труда.

Контроль за иностранными нарушителями

С 5 февраля у полиции наравне с судом появится право выдворять иностранных лиц за пределы России. Применить меру можно будет в том числе за нарушение правил пребывания на территории РФ или общественного порядка, посягательство на здоровье или санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и другие деяния. Таких лиц внесут в специальный реестр и установят режим высылки.

Кроме того, появляется ответственность за оказание мигрантам, подлежащим выдворению, некоторых услуг – например по предоставлению жилья или автомобиля. В противном случае гражданам выпишут штраф в 5 тысяч рублей, должностным лицам – до 50, а юрлицам – до 500 тысяч.

Ограничения затронут и самих иностранцев: после внесения в реестр им нельзя будет заключать браки, покупать недвижимость и автомобили, открывать банковские счета или переводить деньги. Плюс таким лицам запретят покидать пределы определенного региона или муниципалитета.

Конфискованное имущество – регионам

С 5 февраля вступит в силу новый порядок обращения конфискованного имущества, которое стало орудием совершения или предметом административного правонарушения. Отныне его могут передавать в собственность регионов. В перечень вошли такие предметы, как бытовая химия, продовольствие и сельхозпродукция, телефоны, компьютерная и бытовая техника, лекарства и мебель.

Региональным властям дадут полномочия использовать эти вещи по целевому назначению – например для гуманитарной помощи.

Помощники для трудных подростков

Институт наставничества для профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних создадут в России 5 февраля. Принять участие в перевоспитании трудных подростков смогут кураторы, а также благотворительные и добровольческие организации.

Однако допустят до общения с детьми только тех наставников, которые есть в специальном реестре Министерства просвещения. Чтобы в него попасть, необходимо пройти специальную подготовку. Впоследствии комиссия по делам несовершеннолетних назначит наставника, но только с согласия подростка, его родителей или опекуна.

Новые правила проезда по МСД

С 15 февраля проезд по Московскому скоростному диаметру (МСД) станет платным по будням в критически загруженные часы. Цена составит от 5 до 45 рублей, сообщали в столичном Дептрансе. Это должно разгрузить дорогу и сделать поездку более предсказуемой по времени, объяснили в ведомстве.

Также с 15 февраля МСД разделят на девять частей:



Бусиновская развязка – Дмитровское шоссе;

Дмитровское шоссе – Ярославское шоссе;

Ярославское шоссе – Щелковское шоссе;

Щелковское шоссе – шоссе Энтузиастов;

шоссе Энтузиастов – Зенинское шоссе;

шоссе Энтузиастов – Волгоградский проспект;

Волгоградский проспект – Каширское шоссе;

Каширское шоссе – улица Подольских Курсантов;

улица Подольских Курсантов – Варшавское шоссе.

С понедельника по пятницу с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00 проезд одного участка обойдется в 5 рублей. Таким образом, максимальная цена составляет 45 рублей. При этом, по данным Дептранса, в среднем водители проезжают по МСД три участка, за что нужно отдать 15 рублей. В остальные часы, а также выходные и праздники платить будет не нужно.

В любом случае эти цены намного меньше тех, которые платят за поездку транзитные автомобили – 950 рублей за одну поездку в сутки.

