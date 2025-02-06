Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 февраля, 11:30

Общество

Новости регионов: в Сочи выстроились огромные очереди на горнолыжных курортах

Новости регионов: в Сочи выстроились огромные очереди на горнолыжных курортах

Синоптики предупредили о снеге и гололедице в Москве 6 февраля

Москва запускает проект научных экспедиций "6 лет – 6 вулканов"

"Утро": москвичам рассказали о погоде 6 февраля

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 76% 6 февраля

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 758 мм ртутного столба 6 февраля

"Доктор 24": врач объяснил, как легко просыпаться зимой

На телеканале Москва 24 запустили рубрику "Фотопоток"

Москвичам рассказали о выплатах для контрактников

Техноблогер рассказал, как выбрать увлажнитель воздуха

На горнолыжных курортах Сочи образовались большие очереди на канатные дороги. Сноубордисты и лыжники ждут возможности покататься по свежему снегу. Судя по кадрам, ожидание у подъемников на Розе Хутор может занять не меньше часа.

Во Владивостоке водитель автомобиля протаранил другую машину и скрылся с места аварии. ДТП произошло на Хабаровской улице. По предварительным данным, водитель не вписался в поворот и столкнулся с автомобилем, стоявшим на светофоре.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопроисшествияДТПрегионывидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика