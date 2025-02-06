Новости регионов: в Сочи выстроились огромные очереди на горнолыжных курортах

На горнолыжных курортах Сочи образовались большие очереди на канатные дороги. Сноубордисты и лыжники ждут возможности покататься по свежему снегу. Судя по кадрам, ожидание у подъемников на Розе Хутор может занять не меньше часа.

Во Владивостоке водитель автомобиля протаранил другую машину и скрылся с места аварии. ДТП произошло на Хабаровской улице. По предварительным данным, водитель не вписался в поворот и столкнулся с автомобилем, стоявшим на светофоре.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.