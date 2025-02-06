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Новости

06 февраля, 07:30

Происшествия

Новости регионов: капитанскую рубку демонтировали с танкера у берегов Тамани

Новости регионов: капитанскую рубку демонтировали с танкера у берегов Тамани

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На танкере, севшем на мель у берегов Тамани в Краснодарском крае, демонтировали капитанскую рубку. На судне уже разобрали значительную часть верхней надстройки. Работы ведутся круглосуточно, крупные фрагменты разрезают для удобства транспортировки.

В Красноярском крае задержали группу мошенников, инсценировавших ДТП. Семеро подозреваемых использовали личные и арендованные автомобили для получения страховых выплат. Оперативники изъяли документы, флешки и мобильные телефоны. Возбуждено шесть уголовных дел, четверо задержанных арестованы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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