05 февраля, 21:30Происшествия
Новости регионов: в Твери двое детей самостоятельно ушли с прогулки в детсаду
В Твери двое детей не вернулись с прогулки. Они самостоятельно покинули территорию детского сада. Прокуратура начала проверку по данному факту.
В Екатеринбурге произошел пожар в магазине автозапчастей. В общей сложности пламя охватило 750 квадратных метров, огонь перекинулся на соседний склад с маслом и антифризом. Пожар удалось потушить.
В Калининградской области арестован подозреваемый в убийстве 7-летнего мальчика. Отчим уже рассказал об обстоятельствах преступления. По его словам, он спрятал тело в сумку и пытался утопить в болоте. Мужчина заявил, что начал избивать ребенка за отказ делать зарядку.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.