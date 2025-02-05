Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 февраля, 21:30

Происшествия

Новости регионов: в Твери двое детей самостоятельно ушли с прогулки в детсаду

Новости регионов: в Твери двое детей самостоятельно ушли с прогулки в детсаду

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 5 февраля

Один человек погиб в результате ДТП на Волгоградском проспекте в Москве

Пожар произошел в здании театра "МОСТ"

Новости регионов: несколько десятков автобусов сгорели в Люберцах

Установлен предполагаемый соучастник убийства в ЖК "Алые паруса"

Новости регионов: двое детей самостоятельно ушли с прогулки в детсаду Твери

Предполагаемый пособник убийства главы Федерации бокса ДНР объявлен в розыск

Новости мира: олень-альбинос родился в США

Новости регионов: вооруженный студент несколько раз ударил сотрудника ГАИ в Подольске

В Твери двое детей не вернулись с прогулки. Они самостоятельно покинули территорию детского сада. Прокуратура начала проверку по данному факту.

В Екатеринбурге произошел пожар в магазине автозапчастей. В общей сложности пламя охватило 750 квадратных метров, огонь перекинулся на соседний склад с маслом и антифризом. Пожар удалось потушить.

В Калининградской области арестован подозреваемый в убийстве 7-летнего мальчика. Отчим уже рассказал об обстоятельствах преступления. По его словам, он спрятал тело в сумку и пытался утопить в болоте. Мужчина заявил, что начал избивать ребенка за отказ делать зарядку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожаррегионывидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика