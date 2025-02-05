Новости регионов: в Твери двое детей самостоятельно ушли с прогулки в детсаду

В Твери двое детей не вернулись с прогулки. Они самостоятельно покинули территорию детского сада. Прокуратура начала проверку по данному факту.

В Екатеринбурге произошел пожар в магазине автозапчастей. В общей сложности пламя охватило 750 квадратных метров, огонь перекинулся на соседний склад с маслом и антифризом. Пожар удалось потушить.

В Калининградской области арестован подозреваемый в убийстве 7-летнего мальчика. Отчим уже рассказал об обстоятельствах преступления. По его словам, он спрятал тело в сумку и пытался утопить в болоте. Мужчина заявил, что начал избивать ребенка за отказ делать зарядку.

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