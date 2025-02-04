Следователи заявили, что перед покушением за Саркисяном могла вестись слежка

Правоохранители продолжают расследование взрыва в жилом комплексе "Алые паруса", который произошел накануне. Доступ в главный холл остается закрытым, также заблокирован подземный паркинг. В результате взрыва погибли два человека, в том числе президент Федерации бокса ДНР Армен Саркисян, еще трое пострадали.

За прошедшую ночь появились новые подробности. Следователи выяснили, что накануне трагедии Армен Саркисян посещал банный комплекс Veshki. Камеры наблюдения зафиксировали двух подозрительных мужчин в старом автомобиле. Позже Саркисян, вероятно, заметив слежку, поспешно покинул территорию комплекса. На следующий день он изменил свой привычный распорядок и вышел из дома значительно позже обычного.

Следствие рассматривает версию, что за Саркисяном действительно следили.

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