Новости мира: в национальном парке Йеллоустоун родился абсолютно белый бизон

В национальном парке Йеллоустоун случился локальный праздник – там родился абсолютно белый бизон, чего никогда не было. Альбиносы такого вида крайне редки и с XIX века не встречались ни разу. Индейцы из племени Лакота верят, что 2 000 лет назад белый детеныш буйвола подарил их предкам урожай и научил молиться.

В Швейцарских Альпах сильные ливни стали причиной многочисленных оползней и подтоплений. Непогода бушевала все выходные. Бурные грязевые потоки сносили все на своем пути. Жителям некоторых населенных пунктов пришлось эвакуироваться.

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