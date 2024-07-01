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01 июля, 08:45

В мире

Новости мира: в национальном парке Йеллоустоун родился абсолютно белый бизон

Новости мира: в национальном парке Йеллоустоун родился абсолютно белый бизон

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В национальном парке Йеллоустоун случился локальный праздник – там родился абсолютно белый бизон, чего никогда не было. Альбиносы такого вида крайне редки и с XIX века не встречались ни разу. Индейцы из племени Лакота верят, что 2 000 лет назад белый детеныш буйвола подарил их предкам урожай и научил молиться.

В Швейцарских Альпах сильные ливни стали причиной многочисленных оползней и подтоплений. Непогода бушевала все выходные. Бурные грязевые потоки сносили все на своем пути. Жителям некоторых населенных пунктов пришлось эвакуироваться.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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