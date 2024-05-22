Ученые из РФ открыли способ повышения урожайности сельхозкультур

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Российские ученые обнаружили и изучили бактерии, которые способны повысить урожайность сельскохозяйственных культур, пишет RT со ссылкой на пресс-службу Российский научный фонд (РНФ).

Авторы научной работы объяснили, что часто посадки страдают от дефицита биодоступного железа, вызванного повышенной влажностью или наличием некоторых удобрений. Оказалось, что почвенные микроорганизмы Nocardia mangyaensis могут синтезировать соединение, которое жизненно необходимо растениям в таких условиях.

Также бактерии, по словам ученых, могут производить и другие полезные молекулы, насыщая ими почву. Среди них – соединения, борющиеся с грибковыми заболеваниями пшеницы и картофеля. Результаты опубликованной работы позволит разработать биоудобрения и биопестициды для оздоровления почвы и повышения устойчивости растений, уверены в университете.

По словам руководителя проекта, доктора биологических наук, профессора кафедры микробиологии Казанского (Приволжского) федерального университета Маргариты Шариповой, внесение биопрепаратов на основе бактерий в почву может стать одним из экологически привлекательных способов повышения урожая.

Ранее Владимир Путин рассказывал, что РФ полностью обеспечивает свою продовольственную безопасность. По словам президента, страна продолжает уверенно удерживать первое место в мире по продажам пшеницы на глобальных рынках.

