Новости мира: демонстранты вышли на улицы Эссена

В Эссене, где проходит съезд партии "Альтернатива для Германии", ее противники вышли на протесты. Чтобы разогнать толпу, правоохранители применили перцовые баллоны и дубины. Всего в акции приняли участие около 100 тысяч человек.

Подсчет бюллетней в Иране завершен. Во второй тур на выборы президента прошли два кандидата – Масуд Пезешкиан и Саид Джалили. Голосование пройдет в пятницу, 5 июля.

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