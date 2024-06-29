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Новости

29 июня, 16:30

В мире

Новости мира: демонстранты вышли на улицы Эссена

Новости мира: демонстранты вышли на улицы Эссена

Новости мира: подсчет бюллетеней завершен в Иране

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В Эссене, где проходит съезд партии "Альтернатива для Германии", ее противники вышли на протесты. Чтобы разогнать толпу, правоохранители применили перцовые баллоны и дубины. Всего в акции приняли участие около 100 тысяч человек.

Подсчет бюллетней в Иране завершен. Во второй тур на выборы президента прошли два кандидата – Масуд Пезешкиан и Саид Джалили. Голосование пройдет в пятницу, 5 июля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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