Президент Кении распорядился подавить беспорядки при помощи военных

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Президент Кении Уильям Руто заявил, что распорядился направить военных на подавление беспорядков, которые перетекли в протесты против правительства. Такое заявление он сделал в обращении к нации.

"Военные будут направлены на защиту вашей собственности и вашего спокойствия, чтобы граждане Кении могли лечь спать, не переживая за свою собственность", – заявил он в ходе обращения, трансляцию которого вел местный телеканал NTV.

Также он добавил, что все виновные в том, что мирный протест перерос в беспорядки, понесут наказание. При этом лидер страны заявил, что готов к диалогу с протестующими, но сделает это на основе конституционного механизма.

Участники акций, которые начались 24 июня в столице государства Найроби, выступают с требованием об отставке президента на фоне протестов против повышения налогов на некоторые товары и услуги.

По некоторым данным, демонстранты подожгли здание парламента страны, городского совета столицы, разграбили клуб, которые принадлежит одному из высокопоставленных чиновников кенийского правительства, и напали на машины скорой помощи. Полицейские попытались разогнать протестующих, применив слезоточивый газ и резиновые пули.

По данным местных СМИ, в столице могли погибнуть как минимум 8 человек.

