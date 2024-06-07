Минсельхоз Турции сообщил о временной приостановке импорта пшеницы

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Министерство сельского и лесного хозяйства Турции объявило о временном ограничении импорта пшеницы в страну с 21 июня до 15 октября этого года. Об этом сообщается на сайте ведомства.

При этом ведомство уточнило, что приостановка может быть отложена на более поздний срок в зависимости от рыночных условий, которые сформируются к указанной дате.

Как отметили в Минсельхозе, данная мера должна помочь местным производителям в сложный летний сезон, когда цены на урожай заметно падают на фоне увеличения импорта пшеницы в Турцию.

Ранее Совет ЕС одобрил решение ввести запретительные пошлины на импорт зерна из России и Белоруссии. По словам первого замглавы ЕК Валдиса Домбаровскиса, тарифы на зерновой импорт из РФ и Белоруссии будут увеличены с 1 июля.

До этого кабмин предусмотрел дополнительную тарифную квоту на вывоз зерновых культур в текущем году, она составит пять миллионов тонн. Мера нацелена на поддержку сельхозпроизводителей.