Космическое командование ВС США: спутник РФ "Ресурс-П" развалился в космосе

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Представители космического командования ВС США заявили, что российский аппарат "Ресурс П" развалился на околоземной орбите.

"Космическое командование может подтвердить разрушение выведенного из эксплуатации российского аппарата "Ресурс П1", это произошло на низкой околоземной орбите 26 июня", – утверждают американские военные в публикации на странице ведомства в соцсети X.

Представители командования подчеркнули, что аппарат распался на 100 кусочков. Однако, по мнению военных США, в произошедшем нет никакой угрозы.

Такие космические аппараты, как "Ресурс-П", используются для высокодетального, широкозахватного и гиперспектрального оптико-электронного наблюдения за поверхностью Земли. Получаемые ими данные используются в интересах Минприроды, МЧС, Минсельхоза, Росреестра, а также Росгидромета и Росрыболовства. При этом срок их активного использования на орбите, как правило, составляет пять лет.

Ракета "Союз-2.1б" с четвертым спутником "Ресурс-П" вылетела с космодрома Байконур 31 марта в 12:37 по московскому времени. Спустя почти полчаса после этого стало известно, что спутник дистанционного зондирования Земли был выведен на целевую орбиту.

Ранее командир экипажа, космонавт госкорпорации "Роскосмос" Алексей Овчинин рассказал, что 11 сентября должен состояться запуск пилотируемого корабля "Союз МС-26". По его данным, продолжительность миссии может составить 202 суток. Экипаж вернется на Землю 1 апреля следующего года.