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29 июня, 12:30

Политика

Новости мира: в США опросы показали, что кандидатуру Байдена надо заменить на выборах

Новости мира: в США опросы показали, что кандидатуру Байдена надо заменить на выборах

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Больше половины избирателей в США считают, что кандидатуру Джо Байдена стоит заменить на предстоящих выборах президента. Это показали опросы. Пока демократическая партия обсуждает ситуацию, республиканец Дональд Трамп делает новые заявления. По его словам, если в США будет умный президент, Россия, Китай и КНДР не будут врагами для Вашингтона.

В Турции попали в аварию два служебных автобуса АЭС "Аккую" и легковой автомобиль, в которой также ехал сотрудник станции. Погибли два человека, в том числе россиянка, еще 35 пострадали. ДТП произошло на дороге Мерсин–Анталья.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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