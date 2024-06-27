Bolivia TV: генерал, возглавивший попытку госпереворота в Боливии, обвиняется в терроризме

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Генпрокуратура Боливии предъявила обвинения генералу Хуану Хосе Суньиге, который возглавил попытку госпереворота, в терроризме и вооруженном бунте. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на телеканал Bolivia TV.

По информации СМИ, ордер на арест выдан в связи с делом против Хуана Хосе Суньиги, обвиняемого в совершении преступлений, связанных с терроризмом и вооруженным бунтом против безопасности и суверенитета Боливии.

В свою очередь, глава МВД страны Эдуардо Дель Кастильо указал, что предстоящий процесс будет сложным. Он сказал, что генерал обвиняется в покушении на жизнь президента и вице-президента, а также в мятеже против народа, передает РИА Новости.

Также в Боливии после попытки госпереворота задержали троих военных, уточнил адвокат Суньиги. Речь идет о самом Суньиги, генерале ВВС Марсело Хавьере Сегарре и вице-адмирале Хуане Арнесе Вальвадоре. Как отмечает агентство, их всех доставили в полицейский участок.

Суньига был задержан 27 июня. Один из местных телеканалов показал кадры, как генерал вышел из здания Генштаба в сопровождении полицейских, которые посадили его в машину.

До этого военные окружили площадь Мурильо в Ла-Пасе перед зданием правительства Боливии. Генерал Суньига, возглавлявший мятежников, требовал "вернуть демократию" и освободить политзаключенных, включая экс-президента Жанин Аньес.