26 июня, 23:15Происшествия
В Боливии военные окружили площадь перед зданием правительства
Фото: AP Photo/Juan Karita
Боливийский генерал Хуан Хосе Суньига заявил о намерении "вернуть страну", после того, как его отправили в отставку с должности командующего армией. Об этом он заявил на площади перед домом правительства, которую заняли военные.
"Мы вернем нашу родину", – приводит его слова газета El Deber.
Президент страны Луис Арсе призвал вооруженные силы чтить демократию и заявил о "странных движениях некоторых подразделений армии".
Сотрудники, работающие в здании правительства и парламента Боливии, были эвакуированы после того, как военные заняли близлежащую площадь. Поступают сообщения, что подразделения боливийской армии силой вторгаются во дворец правительства.
Ранее СМИ сообщали о стрельбе в столице Чада Нджамене. Очевидцы передавали о перемещающихся по городу танках и бронетехнике.
По информации СМИ, правительственные войска штурмовали штаб-квартиру оппозиционной Социалистической партии без границ.
Обстановка в Республике Чад обострилась на фоне предстоящих выборов президента, первый тур которых прошел 6 мая. Сейчас во главе республики стоит военный совет под руководством Махамата Идриса Деби.