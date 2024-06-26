26 июня, 17:09Политика
Президент Кении отклонил законопроект, вызвавший протесты
Фото: ТАСС/EPA/DANIEL IRUNGU
Президент Кении Уильям Руто заявил, что отклонил законопроект, вызвавший масштабные протесты в стране, сообщает РИА Новости.
"Я не подпишу проект бюджета", – заявил он журналистам.
Лидер страны признал, что принял такое решение под давлением кенийской общественности.
Акции протестов начались в Кении 24 июня. Жители вышли на улицы из-за плана правительства поднять налоги на ряд товаров и услуг.
В ходе демонстраций пострадала сводная сестра экс-президента США Барака Обамы журналистка Аума Обама. По информации прессы, полицейские применяли против протестующих слезоточивый газ и резиновые пули.
Тогда Руто распорядился направить военных на подавление беспорядков. Он добавил, что виновные в превращении мирного протеста в беспорядки понесут наказание.
Новости мира: протесты начались в Кении из-за планов правительства поднять налоги