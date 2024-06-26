Президент Кении отклонил законопроект, вызвавший протесты

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Президент Кении Уильям Руто заявил, что отклонил законопроект, вызвавший масштабные протесты в стране, сообщает РИА Новости.

"Я не подпишу проект бюджета", – заявил он журналистам.

Лидер страны признал, что принял такое решение под давлением кенийской общественности.

Акции протестов начались в Кении 24 июня. Жители вышли на улицы из-за плана правительства поднять налоги на ряд товаров и услуг.

В ходе демонстраций пострадала сводная сестра экс-президента США Барака Обамы журналистка Аума Обама. По информации прессы, полицейские применяли против протестующих слезоточивый газ и резиновые пули.

Тогда Руто распорядился направить военных на подавление беспорядков. Он добавил, что виновные в превращении мирного протеста в беспорядки понесут наказание.

