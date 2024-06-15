Новости мира: акция против партии "Национальное объединение" прошла в Париже

В Париже начались беспорядки, полиция применила слезоточивый газ. Акция направлена против консервативной партии "Национальное объединение". Именно ей во главе с Жан-Мари Ле Пен пророчат победу на внеочередных парламентских выборах во Франции. Против этого выступили пять ведущих профсоюзов, которые вывели на улицы около 15 тысяч человек. Но вместо мирной демонстрации участники начали бить витрины и атаковать полицию.

Жертвами сильного наводнения в Индии стали как минимум шесть человек. Мощным потоком воды размыло дороги и крупный мост на трассе. Почти 1,5 тысячи туристов оказались в опасности. По неподтвержденной информации, среди застрявших путешественников могут быть россияне. Спасательная операция затруднена из-за плохой погоды.

Визит российских кораблей на Кубу заинтересовал местных жителей. Люди собрались перед пирсом, чтобы сфотографироваться и понаблюдать. С официальным визитом в Гавану прибыла корабельная ударная группа Северного флота. В нее входят подводная лодка "Казань", фрегат "Адмирал Горшков", танкер снабжения "Академик Пашин" и спасательный буксир.

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