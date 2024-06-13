ХАМАС позитивно отреагировал на последнее предложение о прекращении огня в Газе

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Радикальное палестинское движение ХАМАС заявило, что позитивно отреагировало на последнее предложение об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа, которое было озвучено американским лидером Джо Байденом. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление движения.

Представители ХАМАС добавили, что на всех этапах переговоров они демонстрировали позитивное отношение, необходимое для достижения устойчивого соглашения, которое было бы основано на справедливых требованиях Палестины об окончательном прекращении агрессии, выводе ЦАХАЛ из Газы, обмене пленными и восстановлении инфраструктуры.

10 июня Совет безопасности ООН принял проект резолюции США с поэтапным планом прекращения огня в секторе Газа. За документ проголосовали 14 стран, Россия воздержалась.

Согласно проекту, первая фаза сделки между Израилем и ХАМАС будет длиться на протяжении шести недель. За это время необходимо полностью прекратить огонь, вывести войска ЦАХАЛ со всех населенных территорий Газы и освободить некоторое количество заложников.

Вторая фаза плана Байдена подразумевает освободить "всех остающихся в живых заложников" и вывести израильские формирования из сектора Газа с постоянным прекращением огня. На третьем этапе договоренностей должны начаться реконструкция и восстановление анклава.