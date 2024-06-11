Небензя: резолюция США о перемирии в Газе – это "кот в мешке"

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Параметры сделки по перемирию в секторе Газа, изложенные в принятой Совбезом ООН резолюции, никому неизвестны, кроме как посредникам в переговорах. Таким документом членам СБ предложили "кота в мешке". Об этом заявил постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя.

Он добавил, что как такового переговорного процесса по проекту не было.

"Авторы приносили вариации готового текста, фактически требуя от членов Совета в условиях цейтнота под ними подписаться", – цитирует дипломата РИА Новости.

Ранее Совет безопасности ООН принял проект резолюции США с поэтапным планом прекращения огня в секторе Газа. Всего за документ проголосовали 14 стран, РФ воздержалась от голосования.

По словам американского лидера Джо Байдена, первая фаза сделки между Израилем и ХАМАС по плану будет длиться шесть недель. За это время планируется полностью прекратить огонь, вывести войска Израиля со всех населенных территорий Газы и освободить некоторое количество заложников.

Вторая фаза плана Байдена подразумевает освободить "всех остающихся в живых заложников" и вывести израильские формирования из сектора Газа с постоянным прекращением огня. На третьем этапе договоренностей должны начаться реконструкция и восстановление анклава.