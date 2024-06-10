10 июня, 23:55Политика
ХАМАС приветствует резолюцию СБ ООН о прекращении огня в Газе
Фото: ТАСС/ABACA/Middle East Images
Радикальное палестинское движение ХАМАС приветствовало резолюцию Совета безопасности ООН о постоянном прекращении огня в секторе Газа. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление движения.
В ХАМАС также подчеркнули готовность начать непрямые переговоры для реализации упомянутых в резолюции пунктов.
Ранее сообщалось, что Совбез ООН принял проект резолюции США с поэтапным планом прекращения огня в секторе Газа. За документ проголосовали 14 стран.
Согласно заявлению президента США Джо Байдена, планируется, что сделка между Израилем и ХАМАС будет осуществляться в три этапа.
На первом этапе, который продлится шесть недель, по плану необходимо полностью прекратить огонь, вывести войска ЦАХАЛ со всех населенных территорий Газы и освободить определенное количество заложников.
В рамках второй фазы подразумевается освобождение оставшихся заложников. Кроме того, израильские формирования должны будут полностью выйти из сектора Газа с постоянным прекращением огня.
На третьем этапе договоренностей должны начаться реконструкция и восстановление анклава.
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