ХАМАС приветствует резолюцию СБ ООН о прекращении огня в Газе

Фото: ТАСС/ABACA/Middle East Images

Радикальное палестинское движение ХАМАС приветствовало резолюцию Совета безопасности ООН о постоянном прекращении огня в секторе Газа. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление движения.

В ХАМАС также подчеркнули готовность начать непрямые переговоры для реализации упомянутых в резолюции пунктов.

Ранее сообщалось, что Совбез ООН принял проект резолюции США с поэтапным планом прекращения огня в секторе Газа. За документ проголосовали 14 стран.

Согласно заявлению президента США Джо Байдена, планируется, что сделка между Израилем и ХАМАС будет осуществляться в три этапа.

На первом этапе, который продлится шесть недель, по плану необходимо полностью прекратить огонь, вывести войска ЦАХАЛ со всех населенных территорий Газы и освободить определенное количество заложников.

В рамках второй фазы подразумевается освобождение оставшихся заложников. Кроме того, израильские формирования должны будут полностью выйти из сектора Газа с постоянным прекращением огня.

На третьем этапе договоренностей должны начаться реконструкция и восстановление анклава.