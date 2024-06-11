Замглавы МИД РФ: ХАМАС обещал освободить двух россиян взамен на прекращение огня

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ХАМАС обещал освободить двух удерживаемых россиян, но требует прекращения огня в секторе Газа. Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Богданов, передает РИА Новости.

Дипломат отметил, что ранее говорил по телефону с замглавы политбюро ХАМАС Мусой Абу Мазруком, вопрос оставшихся в плену двух граждан РФ также обсуждался.

"Мы всегда очень активно перед хамасовцами эти вопросы ставили с тем, чтобы они вне сделки освободили российских граждан, они нам всегда это обещали, подтверждали свою готовность это сделать. Но для этого физически нужно прекращение огня для того, чтобы хамасовцы могли передать их представителям МККК (Международный комитет Красного Креста. – Прим. ред.), – рассказал Богданов.

По его словам, необходимо затишье и в этом случае Россия надеется на освобождение своих граждан.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель позитивно отреагировал на освобождение четырех израильских заложников, захваченных ХАМАС, из сектора Газа в результате операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Однако информацию о гибели местных жителей в результате проведенной еврейским государством спецоперации он назвал "ужасающей" и решительно осудил действия ЦАХАЛ.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября. Поводом для этого послужил обстрел со стороны сектора Газа, в ходе которого по территории Израиля было выпущено большое число ракет. В качестве ответных действий силы ЦАХАЛ начали операцию "Железные мечи".