11 июня, 21:15Происшествия
Новости регионов: самолет экстренно произвел посадку под Мурманском
Самолет экстренно произвел посадку на трассу, расположенную недалеко от границы с Финляндией в Мурманской области.
Причиной называют техническую неисправность. По предварительным данным, на борту находились двое членов экипажа, никто из них не пострадал.
Мурманская транспортная прокуратура уже начала проверку по факту ЧП. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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