Новости регионов: самолет экстренно произвел посадку под Мурманском

Самолет экстренно произвел посадку на трассу, расположенную недалеко от границы с Финляндией в Мурманской области.

Причиной называют техническую неисправность. По предварительным данным, на борту находились двое членов экипажа, никто из них не пострадал.

Мурманская транспортная прокуратура уже начала проверку по факту ЧП. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

