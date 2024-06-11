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11 июня, 21:15

Происшествия

Новости регионов: самолет экстренно произвел посадку под Мурманском

Новости регионов: самолет экстренно произвел посадку под Мурманском

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Самолет экстренно произвел посадку на трассу, расположенную недалеко от границы с Финляндией в Мурманской области.

Причиной называют техническую неисправность. По предварительным данным, на борту находились двое членов экипажа, никто из них не пострадал.

Мурманская транспортная прокуратура уже начала проверку по факту ЧП. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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