Макрон заявил, что не уйдет в отставку вне зависимости от итогов парламентских выборов

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Президент франции Эммануэль Макрон сообщил, что не покинет свой пост вне зависимости от того, каким будет результат внеочередных парламентских выборов. Об этом он сказал в интервью Le Figaro Magazine.

Французского лидера спросили о риске того, что вдвое опередившая президентскую коалицию на выборах в Европарламент крайне правая партия "Национальное объединение" (RN) в случае победы на выборах в парламент потребует его отставки.

Макрон ответил, что RN не пишет конституцию. По его словам, место законодательных институтов и президента определено вне зависимости от результатов выборов.

В свою очередь, в эфире радио Sputnik председатель комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Андрей Климов прокомментировал информацию о возможной отставке лидера Франции.

"Макрон – это инородное тело, на мой взгляд, в политической системе этой великой когда-то страны. Макрон довольно жестко вел политику, которую ему фактически навязывали из-за океана", – сказал сенатор.

Он считает, что тот факт, что Макрон может уйти в отставку, ничего по большему счету не означает, потому что потеря возможности формировать правительство для него равноценно потере власти. Кроме того, во Франции мало кого можно напугать отставкой действующего президента Франции, уточнил он. С его слов, после этого политического землетрясения Макрону "светит" судьба украинского лидера Владимира Зеленского.

"Потому что потерять парламент, потерять возможность формировать правительство, остаться с церемониальными функциями и три года получать тумаки со всех сторон, наверное, для Макрона это не комильфо, и он вполне может выполнить свою страшилку", – объяснил он и отметил, что желающих поддержать французского лидера осталось немного, о чем говорят результаты выборов.

Ранее СМИ писали, что Макрон решил поднять среди его окружения вопрос о своей отставке в случае победы правых на парламентских выборах. Как пишут журналисты, такой исход событий не является предпочтительным для лидера Франции, но отставка будет хорошим ходом для будущей кампании "для драматизации предстоящих выборов".

Позже Елисейский дворец не подтвердил сообщения прессы о планах Макрона подать в отставку.

