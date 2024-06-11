Europe 1: Елисейский дворец опроверг сообщения о планах Макрона подать в отставку

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Елисейский дворец не подтвердил сообщения СМИ о планах президента Франции Эммануэля Макрона подать в отставку. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.

До этого радиостанция со ссылкой на источник сообщала, что Макрон планирует обсудить со своим окружением вопрос отставки в случае победы правых на парламентских выборах. Однако, по словам ее собеседника, Макрон не отдает предпочтение такому исходу, но готов принести жертву.

10 июня французский лидер объявил о роспуске Национального собрания (нижней палаты парламента Франции) и проведении досрочных парламентских выборов. Первый тур досрочных выборов состоится уже 30 июня, а второй – 7 июля.

Подобным образом Макрон признал поражение президентской партии "Ренессанс" на выборах в Европарламент, где она набрала в два раза меньше голосов, чем оппозиционная правая партия "Национальное объединение", – 15,4% против 32% соответственно.

