30 марта, 20:16Происшествия
Подозреваемый в захвате заложников в Нидерландах был известен правоохранителям
Фото: ТАСС/EPA/REMKO DE WAAL
Судебные органы знали задержанного, который сейчас проходит по делу о захвате заложников в городе Эде. Об этом сообщает главный прокурор Нидерландов Мартина Кунст, передает РИА Новости.
Как она утверждает, задержанный был ранее признан виновным в угрозах, однако о них прокурор умолчала.
При этом, по ее словам, мотив поступка злоумышленника на данный момент не определен. Кунст пообещала, что в скором времени будет проведено исследование его действий, а также психического состояния подозреваемого.
Неизвестные захватили в заложники людей в кафе в городе Эде на востоке Нидерландов. Жителей 150 домов, расположенных рядом с кафе, эвакуировали.
При этом через пару часов появилась информация, что удерживаемые в кафе заложники были освобождены. Одного из подозреваемых задержала полиция. Ведется расследование.
На востоке Нидерландов проходит спасательная операция по освобождению заложников