Подозреваемый в захвате заложников в Нидерландах был известен правоохранителям

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Судебные органы знали задержанного, который сейчас проходит по делу о захвате заложников в городе Эде. Об этом сообщает главный прокурор Нидерландов Мартина Кунст, передает РИА Новости.

Как она утверждает, задержанный был ранее признан виновным в угрозах, однако о них прокурор умолчала.

При этом, по ее словам, мотив поступка злоумышленника на данный момент не определен. Кунст пообещала, что в скором времени будет проведено исследование его действий, а также психического состояния подозреваемого.

Неизвестные захватили в заложники людей в кафе в городе Эде на востоке Нидерландов. Жителей 150 домов, расположенных рядом с кафе, эвакуировали.

При этом через пару часов появилась информация, что удерживаемые в кафе заложники были освобождены. Одного из подозреваемых задержала полиция. Ведется расследование.

