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30 марта, 15:02

Происшествия

Удерживаемые в нидерландском кафе заложники освобождены

Фото: ТАСС/EPA/PERSBUREAU HEITINK

Удерживаемые в кафе нидерландского города Эде заложники освобождены, сообщает ТАСС.

Кафе покинули еще два человека. Одного из вышедших задержала полиция. Ведется расследование.

Ранее сообщалось, что неизвестные захватили в заложники людей в кафе в городе Эде на востоке Нидерландов. Жителей 150 домов, расположенных рядом с кафе, эвакуировали.

До этого Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил к 9 годам лишения свободы 34-летнего жителя Тюмени Алексея Газиева за захват заложников в местном магазине.

Полиция задержала мужчину, который удерживал заложников в отделении банка в Астане

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