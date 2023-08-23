Полиция задержала обвиняемого в убийстве жены в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Сотрудники полиции задержали мужчину, который в ходе конфликта убил свою супругу в центре Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета РФ по столице.

"Следственным отделом <...> расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Убийство", – указано в сообщении.

Согласно данным следствия, обвиняемый находился в квартире дома на улице Лесной в Москве вместе с погибшей, между ними произошла ссора. В присутствии их несовершеннолетней дочери мужчина нанес женщине несколько ударов ножом в область шеи, спины и грудной клетки. На следующий день она скончалась в больнице, а мужчина покинул столичный регион.

"Благодаря совместной работе следователей столичного Следственного комитета и сотрудников оперативных служб местонахождение мужчины было установлено на территории Тульской области", – отметили в ведомстве.

На данный момент фигурант уголовного дела задержан, ему предъявили обвинения, и в ходе допроса он признал вину в содеянном. Мужчина также дал показания на месте преступления.

Следствие намеревается ходатайствовать перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде ареста, резюмировали в СК.

О произошедшем стало известно 11 августа, мужчина ударил супругу ножом в одной из столичных квартир и скрылся. Полицию на место происшествия вызвала 13-летняя дочь пары, которая была в квартире.

До этого столичный суд признал Николая Грубняка виновным в убийстве собственной жены на парковке в декабре 2022 года, а также незаконном хранении оружия и назначил ему наказание в виде 11 лет колонии. Отмечалось, что в прошлом году мужчина четыре раза выстрелил в свою супругу, находившуюся в салоне автомобиля, она скончалась на месте.



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