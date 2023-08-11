Мужчина ударил жену ножом в шею в квартире в центре столицы и скрылся

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

Мужчина ударил супругу ножом в шею в одной из московских квартир на улице Лесная, а затем скрылся. Столичная прокуратура рассказала об инциденте в своем телеграм-канале.

"В квартире жилого дома на улице Лесная мужчина 1987 года рождения в ходе конфликта нанес ножевые ранения в область шеи своей супруге, после чего скрылся с места происшествия", – сообщается в публикации.

Надзорное ведомство также уточнило, что полицию вызвала 13-летняя дочь супругов, которая в это время была в квартире. Пострадавшую мать девочки с ножевыми ранениями доставили в больницу.

Прокуратура проконтролирует ход расследования данного инцидента. Следователи намерены найти нападавшего и привлечь его к ответственности.

Ранее москвич убил супругу из-за спора о воспитании годовалой дочери, которую изъяли накануне из неблагополучной семьи. Мужчина самостоятельно заявил о содеянном в правоохранительные органы. Ему предъявили обвинения по статье "Убийство". Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что мужчина в Челябинске убил десятилетнюю дочь и покончил с собой. Следователи приступили к выяснению обстоятельств произошедшего.



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