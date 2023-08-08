Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Женщину задержали за убийство сожителя в ходе ссоры в квартире на юге Москвы, сообщается в телеграм-канале ГСУ СК России по столице.

Следствие установило, что в ночь на 8 августа женщина во время ссоры ударила ножом в шею своего сожителя. Происшествие случилось в квартире дома на улице Мусы Джалиля. В результате ранения 40-летний мужчина умер на месте инцидента.

"Нагатинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Южному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении 35-летней женщины", – отмечается в сообщении.

По данным следствия, сейчас задержанной предъявили обвинение, во время допроса она признала свою вину.

В ведомстве добавили, что подозреваемая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Убийство").

В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании ей меры наказания.

Накануне сообщалось, что в Екатеринбурге 15-летний школьник из ревности зарезал подругу в компании общих друзей. Оба подростка были в гостях на вечеринке. В какой-то момент молодой человек из ревности ударил девушку ножом в шею, и она истекла кровью. Подозреваемого задержали.

В СМИ писали, что во время вечеринки несовершеннолетние употребляли спиртное.

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