В Екатеринбурге школьник из ревности зарезал подругу

Фото: Следственный комитет РФ

В Екатеринбурге 15-летний школьник из ревности зарезал подругу в компании общих друзей, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Оба подростка были в гостях на вечеринке. В какой-то момент молодой человек из ревности ударил девушку ножом в шею, и она истекла кровью. Подозреваемого задержали.

Отмечается, семнадцатилетняя девушка проживала в центре, а подозреваемый – через несколько кварталов от места преступления. По данным СМИ, во время вечеринки несовершеннолетние употребляли спиртное.

Ранее следователи красноярского главка Следственного комитета (СК) России задержали подозреваемого в убийстве 16-летней девушки. Тело несовершеннолетней с признаками насильственной смерти обнаружили недалеко от федеральной автотрассы в лесополосе Дивногорска.

У девушки было перерезано горло. До этого погибшую несколько дней разыскивали по заявлению о ее пропаже. По факту произошедшего региональный СК возбудил уголовное дело по статье "Убийство".



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