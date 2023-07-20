Мальчик, которого убил знакомый на юге Москвы, познакомился с ним в церкви – СМИ

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Погибший в парке на юге Москвы мальчик и его предполагаемый убийца познакомились в церкви. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

"По предварительной информации, оба мальчика росли без отцов. Дети познакомились в церкви, конфликтов у них не было", – говорится в сообщении.

По словам собеседника агентства, был назначен ряд экспертиз, включая психолого-психиатрические. Если установится, что в момент убийства ребенок не отдавал отчет своим действиям, то его направят на принудительное лечение, добавил источник.

Тело 11-летнего мальчика нашли в парковой зоне в районе Каширского шоссе на юге Москвы накануне. При осмотре следователи выявили на теле погибшего многочисленные ножевые ранения. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ ("Убийство малолетнего").

Позже стало известно, что к убийству мальчика причастен его знакомый 2010 года рождения. Несовершеннолетний признался в содеянном и подробно рассказал правоохранителям о событиях 19 июля. В ходе обысков у подозреваемого обнаружили следы преступления, в том числе застиранную одежду со следами вещества бурого цвета.

По информации СМИ, ранее ссылавшихся на источник в правоохранительных органах, убийство мальчика не было мотивированным.

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