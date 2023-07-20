Адвокат рассказала, что может грозить подростку за убийство мальчика в Москве

Фото: телеграм-канал "RT на русском"

К ответственности за убийство мальчика в Москве, вероятнее всего, даже не привлекут родителей подростка, совершившего преступление. Об этом в беседе с RT сообщила адвокат по гражданским и уголовным делам Марианна Полит.

"В России уголовная ответственность наступает с 14 лет. Так что этот ребенок, если ему сейчас 13 лет, не будет ей подлежать", – пояснила она.

По словам адвоката, единственное, что могут потребовать от родителей нарушителя, – компенсацию материального и морального ущерба.

При этом, если дело будут расследовать долго и мальчику уже исполнится 14 лет, во внимание примут возраст, в котором он совершил убийство. 13-летнего подростка также могут поставить на учет в отдел полиции и в дальнейшем уделять ему пристальное внимание, сообщила Полит.

Тело 11-летнего мальчика нашли в парковой зоне в районе Каширского шоссе на юге Москвы накануне. При осмотре следователи выявили на теле погибшего многочисленные ножевые ранения. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ ("Убийство малолетнего").

Позже стало известно, что к убийству мальчика причастен его знакомый 2010 года рождения. Несовершеннолетний признался в содеянном и подробно рассказал правоохранителям о событиях 19 июля. В ходе обысков у подозреваемого обнаружили следы преступления, в том числе застиранную одежду со следами вещества бурого цвета.

По информации СМИ, ранее ссылавшихся на источник в правоохранительных органах, убийство мальчика не было мотивированным. Инцидент произошел из-за того, что несовершеннолетние начали спорить, кто из них сильнее.



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