Убийство подростка на юге Москвы не было мотивированным – СМИ

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Умышленного мотива для убийства подростка на юге Москвы не выявлено. Несовершеннолетние поспорили, кто из них сильнее, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Мальчик во всем признался. Предварительно, мотива для убийства не было. Несовершеннолетние в какой-то момент начали спорить, кто из них сильнее", – говорится в сообщении.

По словам источника, семьи у подростков были благополучными.

19 июля в парковой зоне в районе Каширского шоссе был обнаружен труп 11-летнего мальчика. В прокуратуре заявили, что на теле выявили признаки насильственной смерти в виде ножевых ранений.

Следствие выяснило, что подросток отправился гулять со своим сверстником и не вернулся. Его мать обратилась с заявлением о розыске. Впоследствии тело обнаружили в коллекторе, который располагался в лесном массиве в одном из парков Москвы. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".

Следственный комитет РФ сообщил, что к убийству подростка оказался причастен его знакомый 2010 года рождения. Он признался в содеянном и подробно все рассказал. Расследование продолжается.

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