Тело ребенка с ножевыми ранениями обнаружили в парке на юге Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Тело малолетнего ребенка обнаружили в парковой зоне в районе Каширского шоссе на юге Москвы. На нем зафиксировали признаки насильственной смерти в виде ножевых ранений, сообщается в телеграм-канале прокуратуры столицы.

"Сегодня мать ребенка обратилась с заявлением о розыске ее 11-летнего сына, который вчера днем ушел гулять и не вернулся", – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы столичного следственного управления Следственного комитета, накануне мальчик ушел гулять со своим сверстником. Следователи добавили, что тело ребенка обнаружили в коллекторе, который находится в лесном массиве в одном из парков Москвы.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ ("Убийство малолетнего").

Работу правоохранительных органов координирует исполняющий обязанности прокурора Южного административного округа (ЮАО) Андрей Синдеев. Ход и результаты проверки находятся под контролем столичной прокуратуры.

Ведомство добавило, что был организован комплекс следственных мероприятий по установлению обстоятельств случившегося и задержанию лица, причастного к данному преступлению. Оперативные сотрудники допрашивают свидетелей, родственников и знакомых ребенка, а также изучают камеры видеонаблюдения и маршрут передвижения мальчика.

Ранее сотрудники правоохранительных органов обнаружили в Путяевском пруду № 1 в Москве тело 14-летнего мальчика. Обстоятельства и причины смерти ребенка устанавливаются. Ход и результаты проверки по факту произошедшего контролирует Преображенская межрайонная прокуратура.

Подозреваемых в убийстве аниматоров задержали на Кубани