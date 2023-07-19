Четырнадцатилетнего мальчика убили во время драки в Волгоградской области

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Четырнадцатилетний подросток погиб во время драки в городе Суровикино Волгоградской области, сообщается в телеграм-канале региональной прокуратуры.

По данным ведомства, накануне вечером мальчик подрался с 18-летним жителем населенного пункта. Между ними произошла ссора, совершеннолетний ударил подростка в область грудной клетки. От полученной в результате удара травмы ребенок умер на месте происшествия.

По данному факту правоохранители организовали проверку. Подозреваемого задержали, сейчас решается вопрос о мере пресечения для него.

Ранее сообщалось, что во дворе частного дома в Мариинске погиб мальчик. Рядом с его телом нашли газовый баллончик. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Судебно-медицинская экспертиза установит точную причину смерти ребенка.