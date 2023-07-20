К убийству подростка на юге Москвы причастен его знакомый 2010 года рождения – СК

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

К убийству подростка, тело которого нашли в парке на юге Москвы, оказался причастен его знакомый 2010 года рождения. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Следственного комитета РФ.

Несовершеннолетний признался в содеянном и подробно рассказал правоохранителям о событиях 19 июля.

"Во время обысков, проводимых по месту его жительства, в квартире обнаружены следы преступления, в том числе застиранная одежда со следами вещества бурого цвета", – сообщается в публикации ведомства.

Расследование данного дела продолжается.

Как сообщил источник Агентства "Москва", причиной убийства могла стать бытовая ссора.

Вечером 19 июля в парковой зоне в районе Каширского шоссе на юге Москвы было найдено тело 11-летнего мальчика. Прокуратура уточнила, что на нем зафиксировали признаки насильственной смерти в виде ножевых ранений.

Выяснилось, что подросток ушел гулять со своим сверстником и не вернулся. Его мать обратилась с заявлением о розыске. Следователи добавили, что тело обнаружили в коллекторе, который находится в лесном массиве в одном из парков Москвы.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ ("Убийство малолетнего").



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