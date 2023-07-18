Девушка, которую подожгли под Пермью, скончалась

Фото: Следственный комитет РФ

Девушка из Октябрьского района Пермского края, которую ранее изнасиловали и подожгли подростки, скончалась в больнице. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав.

"Медицинскими работниками Пермского края была оказана вся необходимая помощь пациентке, но, к сожалению, спасти ее не удалось. Приносим искренние соболезнования родным и близким погибшей", – сказано в сообщении.

Отмечается, что врачи больше недели боролись за ее жизнь.

Об инциденте стало известно 10 июля. Сообщалось, что 15-летнюю девушку заметил машинист поезда, он вызвал скорую и полицию. За пострадавшей отправили самолет из Перми, но ее состояние не позволило совершить транспортировку, поэтому медики решили оставить ее в местной больнице.

По информации краевой прокуратуры, происшествие случилось на фоне конфликта. В результате него девушка получила ожог 90% поверхности тела. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство"). В свою очередь, СУ СКР по Пермскому краю сообщило о задержании одного подозреваемого, с которым была проведена проверка показаний на месте.

До этого в Санкт-Петербурге задержали 16-летнего местного жителя и его 15-летнюю знакомую по подозрению в убийстве семиклассницы. Отмечалось, что после убийства подростки начали переписываться с мамой школьницы, чтобы скрыть следы преступления и ввести в заблуждение, а после они разбили телефон девочки и зарыли в яму вместе с телом.

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