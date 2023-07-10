Подростки изнасиловали и подожгли девушку в Пермском крае

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Подростки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловали 15-летнюю девушку, облили ее горючей жидкостью, подожгли и оставили у железнодорожных путей. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Отмечается, что инцидент произошел в Октябрьском районе Пермского края. Девушку заметил машинист поезда, он вызвал скорую и полицию. За пострадавшей отправили самолет из Перми, но ее состояние не позволило совершить транспортировку, поэтому медики решили оставить ее в местной больнице.

По информации издания, подозреваемые установлены, с ними работают следователи. Ранее сообщалось, что к совершению этого преступления причастен лишь один подросток.

Нападавшие и девушка были знакомы, происшествие случилось на фоне конфликта, об этом краевая прокуратура написала в своем телеграм-канале. Ведомство добавило, что у пострадавшей ожог 90% поверхности тела. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство").

В прокуратуре подчеркнули, что взяли дело на контроль. Сотрудники ведомства проверят работу органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по организации профилактической работы с семьями подростков. Помимо этого, ведомство проведет мероприятия, которые будут направлены на установление причин и условий, способствовавших совершению данного преступления.

Также следственное управление СКР по Пермскому краю сообщило на своем сайте о задержании одного подозреваемого, с которым была проведена проверка показаний на месте.

"Следователями продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на установление мотива и всех обстоятельств совершенного", – уточнили в сообщении.

Дядя пострадавшей девушки рассказал, что она дружила со злоумышленниками, ходила гулять, но потом прекратила общение, сообщает телеканал "360".

По информации родственника, в день нападения школьница пришла домой вечером и была в своей комнате, родители не знали, что она собирается уйти.

"Никто из семьи не слышал, как она вышла на улицу, а о случившемся родственники узнали уже на следующее утро от полиции", – поделился мужчина.

Он сказал, что, когда девушку обнаружили, она была в сознании и смогла назвать правоохранителям свой домашний адрес и сказать, с кем была в этот вечер. Ее дверь в доме была заперта изнутри, ее сломали. Отца девочки повезли в больницу на опознание. Сейчас пострадавшая находится в искусственной коме.

Знакомая девушки тоже подтвердила изданию, что та дружила с подростками. По ее словам, пострадавшая – очень добрый и отзывчивый человек.

Ранее Следственный комитет задержал двух подростков по подозрению в убийстве 13-летней девочки. По данным следствия, 30 апреля 16-летний молодой человек и его 15-летняя спутница пригласили семиклассницу в лес, где несколько раз ударили ее молотком по голове, а после закопали тело.

После убийства подростки переписывались с матерью убитой, которая и обратилась в полицию. Позднее семья семиклассницы попросила журналистов не беспокоить их какое-то время, так как разговаривать с представителями СМИ им запретили следователи.

"Московский патруль": подростка убили в Подмосковье