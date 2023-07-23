Тело пропавшего шестилетнего мальчика нашли в Кузбассе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Тело шестилетнего мальчика, который пропал в районе Кедровка в Кемерово, обнаружили в водоеме недалеко от его дома. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного управления Следственного комитета по региону.

"В настоящее время следователями СК России с участием специалистов осматривается место происшествия. В рамках расследования будут назначены и проведены необходимые судебные экспертизы, в том числе судебно-медицинская, которая установит причину смерти мальчика", – говорится в сообщении.

Прокуратура по региону отметила, что тело ребенка было найдено в водоеме на улице Российская. На место случившегося направился прокурор Рудничного района Дмитрий Ерынич.

Прокуратура контролирует расследование уголовного дела, которое возбудил Следственный комитет.

22 июля стало известно, что мальчик вышел за пределы участка дома, в котором он проживал вместе с родителями и тремя детьми. Домой он не вернулся. На место ЧП направилась следственная группа.

Ранее сообщалось, что пропавший в Екатеринбурге шестилетний мальчик найден мертвым. Смерть наступила несколько месяцев назад. Точная причина будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы.

Труп был спрятан в большую сумку. В поисковых мероприятиях задействовали более тысячи сотрудников полиции и волонтеров.

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